VIDEO: Voorbijgangers rennen voor hun leven bij instorten stelling in Antwerpen

Op de vrijgegeven camerabeelden kan voorlopig geen duidelijkheid worden geschept over de oorzaak. Wel is te zien hoe een werkman en fietser maar nipt kunnen ontsnappen aan het instortende gevaarte. Het onderzoek naar het arbeidsongeval is nog volop aan de gang. De zwaargewonde collega van het dodelijke slachtoffer kon nog niet worden ondervraagd.