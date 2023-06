Victoriakliniek in Zierikzee gaat onderdak bieden aan 16 minderjarige statushouders

UIT HET LEVEN Rita mist sinds de dood van Marijke ‘een deel van zichzelf’: ‘We waren echte zussen’

Ze moesten niet in dezelfde boekenclub of studiekring zitten, zegt Rita Douwes-ten Kortenaar, want dan discussieerden ze rivaliserend en fel. Maar hun wandelvakanties waren onovertroffen. Jaarlijks bezochten ze met broers en schoonzussen het Festival Oude Muziek. Ze appten elkaar als de maan mooi scheen. Tot Marijke vier maanden geleden plotseling stierf.