Via deze geul stroomt straks het zoute Scheldewater de Hedwige in

dronefoto'sNIEUW-NAMEN - Er zit dan nog geen gat in de dijk. Maar van de ooit mooie Hedwigepolder is weinig meer over. Het gebied is één grote ‘werkplaats’. Machines graven kronkelende nieuwe geulen. Kreken die vanaf 2023 vol zullen stromen met zout Scheldewater om nieuwe (zilte) natuur te maken. Wij stuurden een drone de lucht in en keken hoe het werk vordert.

Wat een commotie afgelopen week. Er zou nu al zout en met PFAS-verontreinigd Scheldewater in de polder stromen. Tenminste, als je sommige mensen op Twitter mocht geloven. De PZC zocht het uit en ontdekte dat het onzin is. Dat neemt niet weg dat nieuw gegraven kreken wel vol water staan; een combinatie van regen- en bodemwater. Je kunt daardoor goed zien hoe het werkt vordert. Zeker als je vanuit de lucht een kijkje neemt.

Hoewel al veel werk is verzet, is nog lang niet alles af. Om een beetje idee te krijgen, zoomen we op een paar gebieden in. Op het kaartje is schematisch te zien hoe de Hedwigepolder en de aansluitende Prosperpolder (Vlaams grondgebied) eruit moet gaan zien.

Volledig scherm Kaartje over hoe de Hedwigepolder (en aanpalende polders) eruit moet komen te zien. © De Vlaamse Waterweg nv

1. Hier gaat het water straks de polder in

Het eerste punt waarboven we even blijven hangen, is de ‘hoofdgeul’. Want die ligt er al. Via deze brede watergang stroomt straks Scheldewater de Hedwigepolder in en uit. Alleen de Scheldedijk voorkomt dat nu nog. Die zal uiteindelijk worden afgegraven. Net als een stukje schor dat er nu nog voor ligt. Dat wordt 1,5 meter verlaagd, zodat het water snel in- en uit kan stromen. Als dat alles is gebeurd, heeft het water dus vrij spel. Om te zorgen dat we in het achterland droge voeten houden, is om de Hedwige- en Prosperpolder een nieuwe bijna 5 kilometer lange zeedijk aangelegd.

Volledig scherm De Hedwigepolder met in het midden de plek waar de geulen straks op de Schelde aansluiten. Rechts het schor dat een stuk verlaagd wordt. © Gianni Agosti

2. Zo verspreid het water zich door het gebied

Stroomt het water eenmaal de polder in, dan verspreidt het zich via een geulen- en krekenstelsel naar het achterland. In de Hedwigepolder, Prosperpolder en in het Sieperdaschor (het gebied tussen het Land van Saeftinghe en de Hedwigepolder), worden veel nieuwe geulen en kreken aangelegd. De meeste ervan zijn al gegraven en vanuit de lucht goed te zien. Het uitgebreide stelsel zorgt voor een goede afwatering en stimuleert de ontwikkeling van slikken en schorren.

Volledig scherm Uitgebreid kreken- en geulenstelsel. © Gianni Agosti

3. Via deze dam kun je straks het gebied in

Een ander gebied waar we even blijven zweven, is het Sieperdaschor. Dat ligt tussen het Land van Saeftinghe (bovenin de foto) en de Hedwigepolder (onderaan de foto) in. In dat gebied stroomt al decennia lang zout Scheldewater in en uit. Maar om er te kunnen graven en andere werkzaamheden uit te kunnen voeren, is het deels met een (tijdelijke) dijk afgesloten. Een probleem voor flora en fauna die zout water nodig hebben. Daarom wordt via buizen gecontroleerd zout water in het gebied toegelaten. Overigens, het zijn die buizen die te zien waren op foto’s op Twitter.

De Sieperdadijk voorkomt dat er water uit het Sieperdaschor in de Hedwigepolder (onderin de foto) komt. Aan weerskanten van de Sieperdadijk zijn duidelijk nieuw gegraven geulen te zien. Als de Sieperdadijk straks wordt weggegraven, sluiten die geulen op elkaar aan.

Een dam met leidingen (naar de Kanaalzone) scheidt het schor van het Land van Saeftinghe, dat bovenin de foto te zien is. Die dam wordt extra versterkt om te voorkomen het water straks de leidingen kan beschadigen. Straks kan iedereen vanaf die dam wandelend of fietsend het gebied bekijken.

Volledig scherm Zicht op het Sieperdaschor. © GA