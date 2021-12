Vestrock strikt Editors als hoofdact: ‘Dit is onze grootste vangst ooit’

HULST - De Engelse indierockband Editors is een van de hoofdacts op de volgende editie van het festival Vestrock in Hulst.

De organisatie heeft met de formatie rondom zanger Tom Smith een 'vette vis’ te pakken. De band scoorde hits met nummers als ‘Bullets’, ‘Munich’, ‘Smokers Outside The Hospital Doors’ en ‘Papillon’. Begin 2020 verkocht de band nog de concertzalen Ziggo Dome in Amsterdam en het Sportpaleis in Antwerpen uit. Editors was eerder hoofdact op festivals als Pinkpop, Lowlands, Best Kept Secret, Rock Werchter en Pukkelpop.

Organisator Marcel Verhaar kan zijn enthousiasme niet verbergen. ,,Dit is onze grootste vangst ooit, de bekroning voor wat we in al die jaren hebben opgebouwd. We vallen op in de internationale muziekwereld en krijgen veel vertrouwen. De optredens van Kaiser Chiefs en Nothing but Thieves hebben laten zien dat we een band als Editors aankunnen. Dit is toch een band die Pinkpop, Lowlands en Best Kept Secret headlinet.”

‘Editors past bij Vestrock’

Vestrock is al jaren bezig Editors naar Hulst te halen. ,,Het is een band die perfect bij Vestrock past", vindt Verhaar. De organisatie heeft voor Editors samen opgetrokken met festival Dauwpop in Hellendoorn.

Eerder al werden Within Temptation, Wolfmother, Suzan & Freek, The Darkness, Lucas & Steve, Gavin James, Nada Surf, DAithi, Thumper en Ten Times A Million vastgelegd. Later worden nog tientallen andere namen bekendgemaakt, die op 3, 4 en 5 juni 2022 naar de Buitenvest in Hulst komen. Op welke dag Editors optreedt, wordt later bekend gemaakt.

Vestrock hoopt dan zijn elfde editie te beleven. De voorgaande twee edities moesten vanwege coronamaatregelen worden gecanceld. Begin vorige maand kon een herfstvariant, Vestrock Downtown, wel doorgaan. Dat was nét voordat er weer nieuwe restricties van kracht werden.