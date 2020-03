Vestrock gaat dit jaar niet door vanwege coronavirus

Vestrock vertelt in een verklaring dat het de organisatie zwaar valt dat het festival dit jaar op 5, 6 en 7 juni niet kan doorgaan. ‘Uiteraard begrijpen we dat dit een enorme teleurstelling is voor alle festivalgangers’. Ook wordt dank uitgesproken richting sponsoren, vrijwilligers, artiesten en andere partners. De organisatie hoopt er volgend jaar een twee keer zo groot feest van te maken en doet zijn best het programma van dit jaar zoveel mogelijk te verplaatsen naar de editie van 2021. Onder meer Within Temptation, Snelle, Maan, Gavin James en Danny Vera zouden in Hulst optreden.