Vestrock en VOLkoren gaan gewoon door, buien lijken mee te vallen

De Zeeuwse festivals houden het weerbericht nauwlettend in de gaten. De organisatie van Vestrock in Hulst kwam zondagochtend bijeen om te overleggen over de situatie. Op het terrein aan de Buitenvest staat nu immers een ruim 20 meter hoge GEM-toren die de energie voor het festival opwekt. Ook werd de staat van het veld gecontroleerd. Ronald Renirie, woordvoerder van Vestrock, laat zondagochtend weten dat het zondagprogramma vooralsnog gewoon doorgaat. Bij Vestrock is een informatiemanager van Veiligheidsregio Zeeland ter plekke aanwezig. Het programma van de laatste dag van Vestrock start om 13.00 uur.

In Middelburg vindt vandaag het VOLkoren festival plaats. Een aantal koren heeft zich afgemeld vanwege de slechte weersverwachting. ,,Maar de meeste koren willen toch graag komen", laat de organisatie weten. Verder houdt de organisatie de weersvooruitzichten goed in de gaten. Mocht het nodig zijn, dan worden buitenlocaties afgesloten. De podia buiten zijn overigens wel overdekt.

Ook de Pinkstermarkt in Vlissingen gaat gewoon door.

Ronduit nat

Volgens Weeronline zullen beide pinksterdagen ronduit nat verlopen. ,,Tijdens deze eerste pinksterdag trekt een gebied met regen grofweg van zuid naar noord over ons land. De neerslag is buiig van karakter en dit betekent dat het soms een tijd intensiever regent met kans op onweer. In combinatie met de trage verplaatsing kan plaatselijk veel regenwater vallen.”

Waar de meeste neerslag zal vallen is moeilijk in te schatten en hangt sterk af in welke mate de neerslag activeert terwijl het over ons land trekt. ,,Met deze neerslaghoeveelheden behoort lokale wateroverlast tot de mogelijkheden en weggebruikers kunnen hinder ondervinden door de ophoping van water op het wegdek. Maandag, tweede pinksterdag, krijgen we met dezelfde regenzone te maken", meldt Weeronline.

