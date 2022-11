Vestrock 2023: van drie naar twee dagen feest

,,Dat lijkt een dag minder feest, maar dat is niet helemaal waar”, zegt Vestrockorganisator Marcel Verhaar. ,,We willen het programma indikken. Bijna net zoveel acts, maar dan in twee dagen. Voor de organisatie was drie dagen ook best een belasting, dat speelt ook mee.”

De familiedag (voorheen Vestrock Junior) wordt dus geschrapt. Dat wil volgens Verhaar niet zeggen dat er voor de jonge rockertjes niks te doen zal zijn. ,,We zullen in die twee dagen ook zorgen dat er voor hen genoeg leuke acts te zien en te horen zijn.”

De twaalfde editie van Vestrock wordt gehouden op vrijdag 2 en zaterdag 3 juni. Vestrock maakte vandaag de eerste tien namen bekend. Een van de headliners is de legendarische Engelse rock-rave act The Prodigy, bekend van onder meer hun hits Firestarter, Breathe en Smack My Bitch Up. De organisatie weet ook Franz Ferdinand, Antoon, My Baby, Feuerengel, Intergalactic Lovers, The Howl & The Hum, Bob uit Zuid, LIFE en Coach Party naar het festivaleiland in de Hulster vest te halen.

‘In twee dagen gaan knallen’

De eerste editie van Vestrock, in 2010, duurde één dag. Dat werden er al gauw twee. In 2017 werd de derde festivaldag, de zondag, toegevoegd. Een dag die door de programmering met name ook meer geschikt was voor de jongere festivalgangers. De zondag wordt nu dus weer geschrapt. Verhaar: ,,We willen in die twee dagen helemaal gaan knallen.” Over waarom niet gekozen is om juist de vrijdag te laten vervallen, zegt Verhaar: ,,Tja, veel mensen moeten op maandag toch weer naar het werk. Dan kunnen ze op zondag nog een beetje bijkomen.”

Exclusieve show van The Prodigy

The Prodigy zal op Vestrock een voor Nederland vrij exclusieve show geven. Na de onverwachte dood van frontman Keith Flint (2019) traden de overgebleven bandleden Liam Howlett en frontman Maxim pas dit jaar weer op in eigen land. Volgend jaar zullen ze voor het eerst in vier jaar shows geven buiten de UK, dus ook op Vestrock. Ze brengen naar verwachting hun klassiekers, aangevuld met enkele nummers van hun nieuwe studio-album.

Internationaal affiche

Naar de Schotse rockband Franz Ferdinand (Take me Out, Do You Want To, Ulysses) wordt door de fans ook al reikhalzend uitgekeken. Rammstein- en tanzmetall liefhebbers kunnen uit hun dak gaan bij Feuerengel, een Duitse Rammstein tributeband. Het internationale affiche wordt voorlopig vervolmaakt met voor Vestrock nieuwe acts zoals de vierkoppige Britse formatie Coach Party (indierock) en de uit Amsterdam afkomstige hiphopartiest Bob uit Zuid.

Quote Veel mensen moeten op maandag toch weer naar het werk. Dan kunnen ze op zondag nog een beetje bijkomen Marcel Verhaar, Vestrrockorganisatie

De Vestrockorganisatie grijpt ook terug op succesacts uit het verleden. De Nederlandse zanger/rapper Antoon, de Amerikaanse alternative pop/rockband LIFE en de Britse The Howl & The Hum met hun hypno-pop stonden dit jaar ook al op Vestrock. De uit België afkomstige rockband Intergalactic Lovers was in 2017 ook al eens te gast en het Amsterdamse trio My Baby was zelfs al in 2016 en 2018 te zien en te horen.

Al gekochte kaarten omzetten

Vestrock-fans die eerder al een driedaags combiticket voor 2023 hadden gekocht, krijgen binnenkort bericht hoe hun kaarten omgezet kunnen worden. Vanaf zaterdag zijn via vestrock.nl de early bird combitickets te koop. Per 1 januari start de reguliere voorverkoop.