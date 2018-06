Verzwakte zeehondenpups spoelen aan op Zeeuwse stranden en zeedijken

Moeder kwijt

De hausse van gestrande zeehondenpups heeft te maken met het begin van het geboorteseizoen. De huilers komen in de problemen, omdat ze hun moeder kwijt zijn. Dijkstra: ,,Het gaat om hele kleine dieren, die één of twee dagen oud zijn. Ze zijn uitgeput en afhankelijk van moedermelk. Als we ze niet helpen, dan redden ze het niet.” De dieren raken verweesd door allerlei oorzaken, legt Van der Hiele uit. ,,Dat kan komen door golfslag, maar ook doordat ze schrikken van bijvoorbeeld mensen, boten of vliegtuigen.”

Niet oppakken!

Wie een pup vindt, kan het best afstand houden, adviseert Dijkstra. ,,Verstoor de natuur niet! Pak het dier beslist niet op. Het is lang niet altijd nodig om de zeehond te redden. Vaak is het gewoon een gezond dier. De populatie zeehonden is de afgelopen twintig jaar zo gegroeid in Zeeland, dat het steeds normaler is dat je een zeehond aantreft.” De hulpverleners bekijken eerst wat de conditie van de pups is. ,,We beginnen met observeren, want misschien is de moeder wel in de buurt.”