Verwarde man mishandelt Duitse toeristen in Middelburg

Video Woonzorg­cen­trum Nieuw Antonius in Klooster­zan­de valt in de smaak

18:23 KLOOSTERZANDE - In de wijde omgeving van woonzorgcentrum Antonius in Kloosterzande is zaterdagochtend geen parkeerplaats meer vrij. Het is open dag in de nieuwbouw. De commentaren zijn lovend, met slechts een snippertje kritiek.