Vervuiling in de Oosterschelde is een probleem wat al veel langer speelt (en niet makkelijk op te lossen lijkt)

Het oude gemeentewa­pen van Breskens is terug in het straat­beeld: ‘Het lag stof te happen, dat vond ik zonde’

13 mei BRESKENS - Het gemeentewapen is terug in het straatbeeld van Breskens. Woensdag is het wapen - dat stof lag te happen in een loods - opgehangen aan een gevel op het Spuiplein. ,,Een stukje historie van Breskens is teruggebracht.”