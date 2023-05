Vervuilde grond op Boulevard roept vragen op: ‘Ergste is dat bouw van hotel weer stilligt’

Joyce Delfos, die pal naast het bouwterrein woont, maakt zich niet meteen grote zorgen over haar gezondheid, maar ze is wel verbaasd over de vuile grond. ,,Als bewoners worden we maar vaag op de hoogte gehouden over wat er gebeurt. Je vraagt je af of er iets gezocht is om het bouwen te vertragen’’, vertelt ze vanaf haar balkon. ,,De heipalen zouden er al in februari in moeten zitten, maar inmiddels is het mei. De berg zand naast mijn deur was lange tijd veel hoger dan nu. Als het waaide, lag het zowel aan de voor- als achterkant vol met zand. Niet alleen bij mij maar ook bij de andere bewoners. Die zand zat dus vol met PFAS. Dat is niet goed.’’