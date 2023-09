Versterking voor tafeltennissers van Arnemuiden

VIERDE DIVISIE De warmte op het kunstgras van HVCH komt Goes wel goed uit: ‘Dat was in ons voordeel’

Op bezoek bij HVCH bewees de ruime selectie van vierdedivisionist Goes z’n waarde. Hoewel trainer Dennis de Nooijer flink wat spelers miste, eindigde het uitduel bij HVCH toch in een doelpuntrijke 2-5-zege. Ondanks de hitte op het Brabantse kunstgrasveld, dat uiteindelijk zelfs in het voordeel van Goes werkte.