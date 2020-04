Versoepeling van de Zeeuwse recreatieregels: ondernemers nog vol vragen

Impuls is door de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) ingezet als vraagbaak voor de ondernemers in de recreatiesector. Die reageerden massaal op de uitwerking van de nieuwe regels die VRZ woensdag bekendmaakte. Recreatie-ondernemers mogen 15 procent van de slaapplaatsen verhuren. Daarnaast mogen eigenaren van een vakantieverblijf daar zelf weer gaan slapen. Dat kan een tweede woning zijn, maar ook een stacaravan, chalet of boot. Enige voorwaarde is dat er een vaste sanitaire voorziening is. Een chemisch toiletje alleen is onvoldoende omdat dat op een centraal punt geleegd moeten worden.