Versierde schoenendoos voor een ‘boy’ in Oekraïne moet de oorlog eventjes doen vergeten

Ze hebben echt hun best gedaan, de kinderen van scholen uit Bruinisse, Oosterland, Nieuwerkerk, Terneuzen, Woerden, Ermelo en Nieuwe Tonge. Elke doos op zich is al een cadeautje. Op de deksels van de schoenendozen zijn tekeningen gemaakt. Eén kind koos ervoor om de geel/blauwe vlag van Oekraïne in te kleuren. Linten met strikjes moeten ervoor zorgen dat de doos ongeschonden aankomt in het land. Op de dozen staat ook of het voor een 'boy’ of een ‘girl’ is.