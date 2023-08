Verschuure pakt zilver op NK duatlon

Zo rukt een ‘sekte’ met Brabantse banden gevaarlijk op in Sint Philips­land: ‘Dit ráákt het dorp’

Doodzieke patiënten komen naar Sint Philipsland voor de ‘speciale gaven’ van natuurgenezeres Carine Bolijn (83). Zij is de spil van Maerloo, volgens deskundigen niets minder dan een sekte. Met haar volgelingen koopt Bolijn in het dorp het ene na het andere pand op. Laatste aanschaf: het enige dorpscafé. ,,Ze zeggen dat Flupland de laatste plek op aarde is die overblijft.’’