Verschillende gewonden bij ongeluk op A58 bij Kruiningen, snelweg vrijgegeven

Lichaam zonder geslachtsdeel in Kanaal Gent-Terneuzen: moordzaak uitgesteld wegens staking

9:18 SINT NIKLAAS - De rechtszaak rond de moord op de 22-jarige Ozan Karagöz uit Gent is dinsdag uitgesteld vanwege de staking van de openbare diensten in België. Karagöz werd in september 2014 vermoord; zijn lichaam werd gevonden in het kanaal Gent-Terneuzen in Zeeuws-Vlaanderen.