Verontreiniging Singel Domburg minimaal: ‘Mijn kinderen mogen buiten spelen en ik eet sla’

Onderzoek naar toedracht dode zeehond in dichtgebon­den net

De diergeneeskundige faculteit in Utrecht gaat onderzoek doen naar de zeehond die zondag in een dichtgebonden net aan een drijver werd gevonden in de Grevelingen. Aan de hand van de autopsie valt er mogelijk iets te zeggen over de doodsoorzaak, aldus Jaap van der Hiele van het Reddingsteam Zeezoogdieren (RTZ) in Zeeland.