Veronica-dj Rob Stenders vierde vakantie in Zeeland en verwonderde zich over het ringrijden; ‘ineens zie je dan een paar paarden met ridders er op’

‘Welcome back gozer, hoe was je vakantie', wilde sidekick Caroline Brouwer weten. ‘Nou, wonderlijk', reageerde Stenders. ,Ik wist nog niet wat ik ging doen, dus ik ben ergens naar Zeeland gegaan'. Een ‘wereldreis', volgens Stenders. 'Het is niet Nieuw-Zeeland, maar gewoon Oud-Zeeland en dan toch zo genieten'. Middelburg en Vlissingen waren ‘leuk', aldus de dj. ,,In Vlissingen hadden we traditioneel ringsteken, gewoon midden in de stad. Ineens zie je daar een paar paarden met een paar ridders er op en die gaan dan zo'n ring zitten steken. Ik vond het zelf wel een beleving.”