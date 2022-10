Vermoorde Jocelyne blijft in Terneuzen; André en Lilian blijven haar graf verzorgen

video Mysterie doodgescho­ten vrouw Westdorpe na drie jaar opgelost dankzij DNA-match

Het mysterie rond de onbekende, doodgeschoten vrouw die in 2019 in Westdorpe werd gevonden, is dankzij een dna-match opgelost. Het slachtoffer, Jocelyne Decroix, is afkomstig uit de omgeving van het Noord-Franse Duinkerke en was 57 jaar oud. Ze is vrijwel zeker om het leven gebracht door haar echtgenoot, die inmiddels ook is overleden.

