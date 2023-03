Vermakelijke derby krijgt geen winnaar: invaller Kalwij helpt Goes aan punt tegen Kloetinge

VIERDE DIVISIEDe tweede editie van de Zeeuwse derby in de vierde divisie heeft vrijdagavond geen winnaar gekregen. Koploper Kloetinge was in de eerste helft iets beter en ging met een 0-1-voorsprong rusten, maar na de pauze werd Goes sterker, met een 1-1-eindstand als uitkomst.

De derby was een treffen tussen twee ploegen die dit seizoen niet vaak verliezen. Kloetinge, koploper in de vierde divisie, had voor de aftrap van de ‘burenruzie’ slechts drie nederlagen achter zijn naam. Eén minder dan Goes, dat aan de wedstrijd begon als de nummer vijf van de ranglijst. Dat verschil in verliesbeurten werd gemaakt in de eerste derby dit seizoen, die Kloetinge op eigen veld met 1-0 won.

Hoewel de lijstaanvoerder slechts één nederlaag minder te verteren kreeg dan Goes, was het gat op de ranglijst aanzienlijk: 11 punten. Het grootste verschil? Goes heeft dit seizoen meer moeite overwinningen binnen te slepen. De ploeg begon de derby bijvoorbeeld met een ongeslagen reeks van negen wedstrijden, maar speelde er daar vijf van gelijk. ,,Het is leuk om zo lang ongeslagen te zijn, maar het gaat uiteindelijk om de punten’’, zei trainer Dennis de Nooijer daar voorafgaand aan de derby over.

Naar die punten leek Goes vrijdagavond gelijk op zoek te gaan. De thuisploeg deelde in de openingsfase wat speldenprikjes uit, zonder echt gevaarlijk te worden. Dat werd Kloetinge in de twaalfde minuut wel. Nizar Mekkaoui kreeg de bal voor zijn voeten en haalde uit, maar zijn inzet spatte uiteen op de lat. Het was hét hoogtepunt van een vermakelijk eerste kwartier.

Hectisch slot

En vermakelijk bleef het, maar zonder écht grote kansen. Mekkaoui was ijverig namens Kloetinge, maar kon geen doorbraak forceren. Goes lag aan de andere kant op de loer, maar kon niet toeslaan. Pas in de hectische slotfase van de eerste helft barstte het geweld helemaal los. En wie anders dan assistkoning Jefry Dijkstra en topscorer Ruben de Jager braken de ban.

Het effectieve duo van Kloetinge sloeg in de veertigste minuut keihard toe. Dijkstra gaf voor - zijn twaalfde assist in competitieverband alweer - en De Jager zette Kloetinge met zijn zestiende goal in de vierde divisie op 0-1. Zijn keeper Mitchell Braafhart was kort daarvoor goed weggekomen na een slippertje en had vlak na de openingsgoal een belangrijke redding in huis. Claude de Smit had de gelijkmaker op zijn schoen, maar vond Braafharts borst op zijn weg.

Volledig scherm Een beeld uit de derby tussen Goes (rood) en Kloetinge, met op de achtergrond de rijen mensen op sportpark Het Schenge. Er waren zo'n 2500 toeschouwers aanwezig. © Johan van der Heijden

Twintig minuten na rust was het dan toch raak voor Goes. Dennis de Nooijer voerde in de rust een driedubbele wijziging door in zijn ploeg - Reza Maipauw, Stefan de Bert en Jesse Kalwij kwamen erin voor Dangelo Martien, Steven Smulder en Francis Kabwe Manengela - en dat betaalde zich uit. Invaller Kalwij nam in de 62ste minuut de 1-1 voor zijn rekening en maakte de derby nog spannender.

Wéér een gelijkspel

Direct daarna kreeg ook De Smit weer een enorme kans voor Goes. De 2-1 leverde dat niet op, maar de thuisploeg kreeg wel meer geloof in een overwinning. De thuisploeg nam de wedstrijd wat meer in handen na de gelijkmaker en werd ook gevaarlijker. Veel gevaarlijker. Een kwartier voor tijd kon Kloetinge opgelucht ademhalen, toen de lat een treffer van Daniël Wissel in de weg zat. In blessuretijd verrichtte Goes-doelman Matthew Lentink nog een geweldige redding op een schot van Kloetinge-aanvoerder Reguillo Vandepitte.

Daardoor eindigde de ‘burenruzie’ onbeslist. Gezien de reeks van Goes niet heel verrassend. Het 1-1-gelijkspel in de derby was voor de ploeg van trainer Dennis de Nooijer alweer de zesde remise in de laatste tien wedstrijden. Wéér geen nederlaag, maar ook wéér geen driepunter. Ook Kloetinge had weinig aan het gelijkspel. De koploper vergrootte het gat met nummer twee Capelle naar zes punten, maar wist ook dat de achtervolger nog in actie moet komen. Capelle speelt zaterdag de uitwedstrijd tegen Achilles Veen.