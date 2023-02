Verlegen Domenica (17) wil de wereld rond reizen én miss Zeeland worden: ‘Als stewardess moet je er staan’

Middelkamp blijft kweekvij­ver voor talent: ‘Renners naar hoger niveau tillen, daar doen we het voor’

Een uitzonderlijk seizoen. Zo kan je het voorbije wielerjaar van ZRTC Theo Middelkamp gerust noemen. Winst in de prestigieuze thuisklassieker Omloop van de Braakman, overzeese dominantie in de Ronde van Frans-Guyana en weer diverse renners afgeleverd bij een ploeg op hoger niveau. ,,We beseffen maar al te goed dat het uitzonderlijk was”, stelde Ad Polak op de ploegpresentatie aan de vooravond van het nieuwe wielerseizoen.