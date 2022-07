Verlamde Dick uit Kapelle kan door gebrek aan zorgpersoneel niet meer thuis wonen: ‘Het breekt je hart, maar er was geen andere keuze’

Het kratje met cd’s valt op. Dat zie je niet zo vaak op de IC. In het ziekenhuisbed in het Adrz in Goes ligt Dick van der Heijde (59). ,,Welke cd wil je horen?”, vraagt verpleegkundige Ilona Buyck. ,,Deze van Queen?” Dick slaat zijn ogen neer. Dat betekent nee. ,,Oké, vervolgt Ilona. ,,Eerste rij? Tweede rij?” Dicks ogen gaan omhoog. ,,J..k..l..m..n..o..p..” Weer gaan de wimpers omhoog. ,,Oké P. Eerste rij, tweede rij..?” Letteren, noemen ze dat. Het alfabet is in reeksen verdeeld en zo knippert Dick elke letter en vormt Ilona woorden. ,,Proto-Kaw?” raadt ze al snel. Ze zoekt de cd op en stopt hem in de draagbare cd-speler. ,,Thuis heeft hij mooie grote boxen”, vertelt ze. ,,Dit is maar een noodgevalletje.”