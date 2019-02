Verlaging tol wordt nog vóór verkiezingen geregeld, tunnel pas tolvrij in 2033

Brabander moet cel in voor verduiste­ring aanhanger en e-bike in Philippine en Wemeldinge

7 februari MIDDELBURG - De rechtbank in Middelburg heeft donderdag de 62-jarige A. N. uit Oudenbosch een celstraf van 240 dagen, waarvan 139 dagen voorwaardelijk, opgelegd. Hij verduisterde in Philippine en Breda een aanhangwagen en in Wemeldinge een e-bike.