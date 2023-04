Verkoop transferiumgebouw aan frietboer gaat niet door; 5 andere belangstellenden trekken aan de bel

Verse Visrock in Kapelle is meer dan een muziekfes­ti­val; 'We willen iets unieks neerzetten’

Voor jonge muzikanten is het best lastig om optredens te krijgen. ,,Dan organiseren we zelf toch een festival voor jonge bands”, dachten de vijf muzikanten van Grote Geelstaart. ,,En we noemen het Verse Visrock.” Dat mogen ze zo even uitleggen!