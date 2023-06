Verkocht! Dit zijn de plannen met de toeristenkerk in Zoutelande

De openluchtkerk is in 1959 gebouwd door Brabantse paters voor toeristen die behoefte hadden aan een katholieke kerkdienst in de zomer. De laatste eucharistie in de buitenlucht was op 12 september 2021. Het bestuur van de Heilige Maria Parochie op Walcheren besloot de kerk te koop te zetten omdat het financieel niet meer op te brengen was om het gebouw te behouden.