Verkeersruzie in Hoek loopt volledig uit de hand; Oostburger loopt meerdere botbreuken op

HOEK - Een verkeersruzie tussen een 21-jarige man uit Biervliet en een 45-jarige man uit Oostburg op de Hoofdweg in Hoek is donderdagmiddag volledig uit de hand gelopen. De Oostburger hield er verschillende botbreuken aan over.

's Middags kreeg de Oostburger rond half vijf op de Hoofdweg in Hoek ruzie met de man uit Biervliet. De 45-jarige reed met zijn gezin vanaf de rotonde bij IJzendijke richting de N61. Op dat moment reed er een ander voertuig voor hem. Die reed slechts tachtig kilometer per uur, terwijl 100 kilometer is toegestaan. Inhalen was niet goed mogelijk, dus bleef de Oostburger achter zijn voorganger rijden.

Gevaarlijke situatie

Plots zag hij in zijn achteruitkijkspiegel een personenauto met hoge snelheid slingerend naderen. Om de aankomende bestuurder te laten merken dat hij niet harder kon, trapte de Oostburger even op zijn rem. De verdachte haalde vervolgens rechts over de vluchtstrook in en ging voor het slachtoffer rijden. Daar trapte hij vervolgens een paar maal flink op de rem. Hiermee veroorzaakte hij een gevaarlijke situatie.

Toen de verdachte de afslag naar Biervliet nam, dacht het slachtoffer van hem af te zijn. Niet dus; hij zocht het slachtoffer opnieuw op, passeerde hem weer via een verdrijvingsvlak en herhaalde het ‘spelletje’ hard op de rem trappen en weer doorrijden. De Oostburger kon telkens voorkomen dat het tot een botsing komt en hield daarna flink afstand tot het voertuig van de verdachte.

Harde vuistslagen

Het slachtoffer wilde even bekomen van de situatie en parkeerde zijn auto daarom op een parkeerhaventje. Zijn belager zag wat hij van plan was, ging vol in de remmen en parkeerde ook. Vervolgens stapten beide mannen uit en deelde de verdachte verschillende vuistslagen uit in het gezicht van het slachtoffer. Deze raakte daardoor kort buiten bewustzijn, waarna de agressieveling snel wegreed.

De Oostburger liep verschillende botbreuken in zijn gezicht op. Een ambulance nam hem voor behandeling mee naar een ziekenhuis.