Verkeershinder door gekantelde Belgische vrachtwagen bij Schoondijke

De provincie Zeeland raadt mensen die richting de kust rijden om de rotonde bij Schoondijke te vermijden. Verkeer kan via Biervliet via Hoofdplaat naar Breskens of vanaf IJzendijke via Waterlandkerkje richting Oostburg. Verkeer komend vanuit de richting van Terneuzen kan namelijk niet meer vanaf de N61 linksaf slaan richting de N253. Ook richting de kust is het erg druk. Hoe lang de stremming nog gaat duren, is niet bekend.