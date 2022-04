Verkeerschaos verwacht door afsluiting Kennendytunnel richting Nederland, Liefkenshoektunnel heel weekend tolvrij

Tijdens de werken wordt het verkeer via het knooppunt Antwerpen-West naar de E34 en de R2 geleid waar de Liefkenshoektunnel richting Nederland tolvrij zal zijn. De omleiding verloopt echter via het knooppunt Antwerpen-West waar nog steeds grote werkzaamheden aan de gang zijn voor de Oosterweelwerken. Het verkeer kan er slechts over één rijstrook. Daarom worden er lange files verwacht op de E17 vanuit het Waasland.

Vooral overdag op zaterdag en zondag kunnen de wachttijden hoog oplopen. Het Agentschap Wegen & Verkeer en het Vlaams verkeerscentrum raden chauffeurs zelfs af om in het Paasweekend via de E17 richting Antwerpen te rijden. Verkeer over lange afstand kan beter via Brussel rijden.