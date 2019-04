Verkeerschaos op wegen ten westen van Terneuzen compleet

TERNEUZEN - De verkeerschaos op de wegen ten westen van Terneuzen, onder meer richting Dow, is vanochtend compleet. Tegen acht uur is zelfs de afslag Terneuzen, komende uit de richting Zuid-Beveland, afgesloten om filevorming in de tunnel te voorkomen.

Het is vandaag de eerste dag dat de tweede groep van zo’n 550 medewerkers gebruik gaat maken van het nieuwe hoofdkantoor van chemiebedrijf Dow op het Maintenance Valuepark, vlakbij de op- en afritten van de Westerscheldetunnel. Vorige week maandag begon er de eerste, ongeveer even grote groep. Vervolgens vielen de hele week de verkeersproblemen nog mee, mede dankzij de inzet van verkeersregelaars op de rotondes in Herbert H. Dowweg van en naar Terneuzen, bij de op- en afritten van de Westerscheldetunnelweg, en de Innovatieweg naar het Maintenance Valuepark.

Tunnel

De verkeersdrukte is vanochtend veel groter. Rond half acht, kwart voor acht stonden automobilisten tot op het sluizencomplex richting de Westerscheldetunnelweg en Dow in de file. Ook op de Westerscheldetunnelweg uit de richting van de Sluiskiltunnel vormde zich een lange opstopping, waarbij afslaand verkeer op de rechterrijbaan staat en zo slechts één rijbaan richting de Westerscheldetunnel beschikbaar is. Ook verkeer uit de Westerscheldetunnel, vanuit Zuid-Beveland, ondervindt hinder, maar de verkeersregelaars op de rotondes aan de Terneuzense zijde zijn zo geïnstrueerd dat zij verhoudingsgewijs meer automobilisten uit de tunnel moeten doorlaten. Zo moet worden voorkomen dat in de tunnel een file ontstaat en die dicht moet, waardoor de gevolgen van de verkeerschaos bij Terneuzen tot op de Tunnelweg aan Zuid-Bevelandse zijde voelbaar zijn.

Het alternatief hiervoor is dat tunnelverkeer vanaf Zuid-Beveland kort voorbij de Westerscheldetunnel niet meer de afslag naar Terneuzen mag nemen, maar door moet rijden richting knooppunt Axelsche Gat/Sluiskiltunnel. Tegen acht uur vanochtend werd meegedeeld dat die maatregel was genomen. Automobilisten uit de tunnel moesten daarop dus kilometers omrijden.