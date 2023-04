Verhuur oude vuurtorenwachterwoning moet na 25 jaar plots stoppen: ‘Dictatoriaal beleid’

Op last van hoge dwangsommen moet verhuurder Leo Hart stoppen met de verhuur van recreatiewoning Duinzoom aan de Rampweg in Renesse. Gasten die al 17 jaar Pasen doorbrengen in de oude vuurtorenwachterwoning zijn tot groot verdriet en woede afgezegd. Voor de rest van het jaar zijn de reserveringen geannuleerd. ,,Zo ga je niet met recreanten en ondernemers om.”

Leo Hart, eigenaar van café restaurant Zeerust en naastgelegen recreatiewoning Duinzoom kreeg afgelopen november een brief van de gemeente. Of hij onmiddellijk kon stoppen met de verhuur. ,,Als ik dat niet zou doen, zou ik per weekdeel vijfduizend euro aan dwangsom moeten betalen, oplopend tot een maximum van vijftigduizend euro. Ik verhuur deze woning al vijfentwintig jaar en draag al die tijd netjes toeristenbelasting af. Sinds vijf jaar verhuur ik via BHVK Leisure, dat zich onderscheidt van grote verhuurpartijen en zich richt op unieke vakantiewoningen. In oktober krijgen mijn vaste klanten al de mogelijkheid om te reserveren voor de rest van het jaar. Ook voor de welbekende weekenden.” Hart ging in verweer tegen de eerste brief met dwangsommen.

De reden die de gemeente aanvoert is een gewijzigd bestemmingsplan uit 2013/2014 waarin verhuur rond de Rampweg niet meer mag. Ook eigenaren van andere recreatiewoningen in de buurt worden aangeschreven. ,,Dat je na 25 jaar nette verhuur wordt gesommeerd om binnen zes weken je huisjes maar leeg te houden, is gewoon belachelijk. Wij hadden als particulier in de zomer van 2014 dat gemeentebericht zelf maar moeten opmerken. Waarom ze er anno 2022 ineens mee komen is mij onbekend. Of het te maken heeft met de woningnood waarbij het vizier op recreatiewoningen is gekomen, weet ik niet”, zegt een boze Hart.

Quote Belache­lijk dat je na 25 jaar nette verhuur er binnen zes weken mee moet stoppen Leo Hart, Eigenaar recreatiewoning Duinzoom

Dictatoriaal

In februari zaten er in Duinzoom ‘gewoon’ nog huurders. Die worden opgeschrikt door aanbellende boa’s. Wat ze in dat huisje doen? Recreëren? Dat is niet de bedoeling. Hart krijgt een boete van vijfduizend euro. ,,Van alle kanten krijg ik van huurders de vraag: wat is er allemaal aan de hand? Nou, dictatoriaal beleid. Ik ben bij wethouders Joppe en Kanters langsgegaan voor uitleg. Openbare orde is de portefeuille van de burgemeester. Ik wil best, als de gemeente dat het beste lijkt, stoppen met verhuur. Maar zo plotseling en onbeschoft als ze nu eisen, is belachelijk”, zegt Hart.

Aangedaan

Jorien Buijs van BHVK Leisure vindt de ‘werkwijze’ van de gemeente ook bizar. ,,Wij hebben alle gasten moeten annuleren en hebben direct hun geld teruggestort. Sommigen dreigen met een advocaat omdat wij hun vakantie annuleren zo kort voor aankomst. Ook wij zijn gedupeerd en het schaadt onze goede naam. BHVK is boos op Petri d’ Anjou (PvdA) die de jacht op illegale verhuur van (tweede) woningen op Schouwen-Duiveland vorig jaar aanwakkerde bij de burgemeester. Er moest volgens haar meer capaciteit worden vrijgemaakt bij de handhavingsdienst. ,,Wij zouden in de kernen verhuren en voor overlast zorgen. D’ Anjou heeft ons daarmee beschadigd. Ons personeel was erg aangedaan en konden niet goed hun werk doen. Zonder gedegen onderzoek zomaar iets roeptoeteren is zo zonde. Het maakt mij allemaal erg boos”, aldus Buijs.

Hoorzitting

Ook Hart benadrukt dat de gemeente op deze tour de recreatiesector beschadigt. ,,Gasten die al jarenlang vertoeven op het eiland worden uit hun vaste woningen gejaagd. Besteden dan ook niets meer in de naburige horeca en winkels. Er komt minder toeristenbelasting binnen en de naam van de gemeente Schouwen-Duiveland wordt op een negatieve manier genoemd.” Op 17 april is er op het gemeentehuis een hoorzitting met het gemeentebestuur en de advocaat van Hart. Een eventuele uitspraak of advies is niet bindend. ,,Ik heb voor dit jaar uitstel gevraagd. Dat is het minste wat de gemeente kan doen.”

Rechterlijke uitspraak

Over dit geschil met de gemeente deed de voorzieningenrechter op 23 februari uitspraak. ,,Het gebruik is in strijd met de geldende bestemming Woondoeleinden. Het gemeentebestuur is bevoegd te gelasten het gebruik als recreatiewoning te beëindigen, zo staat in die uitspraak”, meldt een gemeentewoordvoerder. Er kan per direct gecontroleerd worden op naleving.”