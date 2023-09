Verhuizing tennisclub De Schelde in Vlissingen niet van de baan; gemeente zoekt naar mogelijkheden om mee te betalen

Han werd bestolen van twee elektri­sche bakfietsen: ‘Waarde van 10.000 euro, ongelofe­lijk’

Han Verwijs, eigenaar van Fietsverhuur Zeeland, kan het nog steeds niet geloven. Afgelopen weekend werd hij beroofd van twee peperdure e-bikes. Hij deelde een video van de vermoedelijke daders op Facebook mét gezicht in beeld, en zo startte een klopjacht naar de twee. Ondanks dat het duo meerdere keren is gespot in de regio, heeft Han zijn fietsen nog niet terug.