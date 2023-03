Verhelderende brief over ‘groene’ stempas blijkt juist verwarrend: ‘Ik heb alleen een blauwe en een gele stempas gekregen. Geen groene’

Blauw, geel, groen: het is allemaal niet zo eenvoudig in stempassenland. Je hoeft er in de gemeente Goes niet eens kleurenblind voor te zijn om de kluts kwijt te raken. Bijna iedereen heeft daar onlangs zijn stempassen thuisbezorgd gekregen. Twee stuks per stemgerechtigde; één voor het waterschap en één voor de Provinciale Staten. Op de passen staat waar ze voor bedoeld zijn. Een kind kan de was doen! Toch is er in Goes nog een begeleidende brief bij de passen meegestuurd. Om de boel te verhelderen. En juist deze brief zorgt nu voor de nodige verwarring.