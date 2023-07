Vergouwe gaat op avontuur in de VS: ‘Profclubs in Nederland zijn al minder geïnteresseerd als je uit Zeeland komt’

Hacking by the Sea: HZ-studente Eline leert robot Pepper hoe hij een cappuccino voor haar moet zetten

Ruim honderd HZ-studenten doen mee aan een hackaton waarbij ze 24 uur achter elkaar moeten programmeren. In de ZB in Middelburg sluit ‘de toekomst van de ict in Zeeland’ het schooljaar af.