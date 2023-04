Verdachte van zuuraanval en brandstichting in Burgh-Haamstede: ‘Ik werd bedreigd’

Gelukt! Eenzame pony Mendy krijgt een nieuw vriendinne­tje op de kinderboer­de­rij in Terneuzen

Het is gelukt! Pony Mendy krijgt dankzij een inzamelactie een nieuw vriendinnetje op de kinderboerderij in Terneuzen. Daar is ze vast hartstikke blij mee, want na de dood van haar kameraadje Jessica was ze in diepe rouw.