Verdachte (19) dodelijk ongeluk in Goes langer vast: hij ging vaker in de fout

Minderjari­ge jongeren in Terneuzen krijgen het vaakst jeugdzorg

10:47 VLISSINGEN - Eén op de acht minderjarige jongeren in de gemeente Terneuzen krijgt jeugdzorg. Dat is het hoogste aandeel in alle Zeeuwse gemeenten. In Veere doen jongeren onder de 18 jaar het minst een beroep op jeugdzorg (6,7 procent).