Verbeke Foundation toont kunst in Groede: ‘Deze activiteiten moeten we koesteren’

Terneuzen­se die vriend verwondde kan direct naar kliniek

MIDDELBURG - De 24-jarige A.M. uit Terneuzen is donderdag door de rechtbank in Middelburg veroordeeld tot een celstraf van 240 dagen waarvan 53 dagen voorwaardelijk, toezicht door de reclassering en opname in een kliniek.

7 juli