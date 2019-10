Verbaasde toeristen in Zeeland (NB): ‘Waar is het strand?’

ZEELAND - Favoriet Redouan Nouini liet zaterdag verstek gaan bij de Kustmarathon Zeeland. De atleet uit Marokko dacht, naar verluidt, dat de wedstrijd in de Brabantse plaats Zeeland was. Daar zijn ze niet verbaasd. ,,Het is het bekende verhaal", zegt Jose de Wit van Minicamping Molenzicht. ,,Die verwarring komt heel vaak voor.”

,,Vaak voel ik het al aan als mensen telefonisch boeken", zegt De Wit. ,,Dan heb ik alles ingevuld en zeg ik voor de zekerheid dat ik in de plááts Zeeland zit. Vervolgens vragen ze meestal hoe ver het naar de zee is. Dan zeg ik: dan moet u toch even een eindje rijden. We hebben hier wel wat plassen, maar echt water hebben we niet in de buurt.”

Monique van de Ven

Monique van de Ven is geboren in de Kerkstraat in het Brabantse Zeeland, in het pand dat nu een herberg is. Wie dat wil, kan er overnachten in een heuse Monique van de Ven-kamer

Het dorp is onderdeel van de gemeente Landerd. Daar is de telefoniste wel gewend dat mensen er aan het verkeerde adres zijn. ,,U bent van de Zeeuwse krant? Even voor de duidelijkheid: u belt met de gemeente Landerd. Hier ligt wel het plaatsje Zeeland, maar het is niet de provincie Zeeland.”

Veel lokale bedrijven zetten ook nadrukkelijk ‘NB’ bij hun adres, om aan te geven dat ze in Noord-Brabant zijn gevestigd. ,,Zakelijk gezien leidt de naam verder zelden tot problemen", zegt John Eijsermans, voorzitter van de Zeelandse Ondernemersvereniging. ,,Het zijn meer de toeristen die ‘Zeeland’ intikken op hun navigatie en dan per ongeluk hier belanden.”

Ontgonnen gebied

,,Het gebeurt regelmatig dat mensen vragen: waar is het strand hier?”, is ook de ervaring van Piet Huvenaars, secretaris van Heemkundekring Zeeland. De naam, weet hij, heeft echter niets met zee te maken. ,,’Sale’ of ‘sele’ duidde vroeger op een ontgonnen gebied in een woeste omgeving, waar een boerderij werd gesticht. Dat was het saalland. Dat is vervolgens verbasterd tot Zeeland. Op ons wapen staat wel de zee, maar dat is pas rond 1818 gemaakt op basis van de naam, niet op basis van de historie.”

Volledig scherm Wapen van de voormalige gemeente Zeeland. © Wikipedia

Huvenaars kent de problemen die de naam veroorzaakt. ,,Als ik op internet iets wil weten over onze plaats en ik typ ‘Zeeland’ in, dan word ik overspoeld met informatie over de provincie. En als ik op vakantie ben en zeg dat ik uit Zeeland kom, dan denken ze meteen aan de provincie. Van de plaats Zeeland hebben de meeste mensen nog nooit gehoord.”

Zelland

De dorpsbewoners zijn trots op de naam van het dorp. ,,Mensen uit Zeeland voelen zich wel echt Zeelander", zegt Huvenaars. ,,We zijn 25 jaar geleden samen met een paar andere dorpen opgegaan in de gemeente Landerd. Maar niemand zegt: ik kom uit Landerd. We komen uit Zeeland. Je woont ook niet in Zeeland, maar op Zeeland. Vooral in de omgeving van Rotterdam wonen nogal wat families die Van Opzeeland heten. Hun voorouders komen waarschijnlijk hier vandaan.”

Volledig scherm Piet Huvenaars. © Van Assendelft Fotografie

In het Brabants spreekt men trouwens doorgaans van Zelland. ,,Ook daar is intern wat discussie over", aldus Huvenaars. ,,De plaatselijke carnavalsclub De Smouskes schrijft altijd Zilland, maar de echte Zeelanders vinden dat maar niets. Nee, het is Zélland. Misschien moeten we daar ook maar de officiële naam van maken. Dan is meteen de verwarring met de provincie weg.”