Vele busuitval ergert Zeeuwse scholieren: ‘Mijn ouders brengen me naar school tijdens de tentamenweek’

Lennard maakt zijn droom waar in de gehandicap­ten­zorg in Goes: ‘Ik kom van ver. Ik wil anderen helpen zich ook te ontwikke­len’

Lennard (26) volgt een praktijkopleiding in de gehandicaptenzorg. En dat is bijzonder, want nog niet zo lang geleden was hij zélf cliënt in een dagbesteding. ,,Ik kom van ver. Ik wil anderen helpen zich ook te ontwikkelen.”

31 oktober