Veiligheidsregio: 'vertrek nu niet meer naar Zeeland, het wordt te druk’

De boodschap is hoofdzakelijk gericht aan dagjestoeristen van buiten Zeeland. ,,In de loop van de ochtend zagen we files ontstaan op de N57 en de N59 en de A58", verklaart Lonink. ,,Van de VVV weten we weliswaar dat de bezetting van de toeristische accommodaties in Zeeland ongeveer 30 procent is. Dus we zien een zekere terughoudendheid, maar nu is er waarschijnlijk toch een stroom aan dagjestoeristen op gang gekomen."

Lees ook Files richting de Zeeuwse stranden Lees meer

Stoplichtsysteem

Het operationele team van de VRZ beschikt volgens Lonink over een ‘ingenieus stoplichtsysteem’ om te monitoren waar het in de provincie te druk wordt. Rond het middaguur waren er nog geen plekken die moesten worden afgesloten. ,,We hebben nog niet exact in beeld waar ze precies naartoe gaan."

Zorgen

In Zeeuws-Vlaanderen is het relatief rustig, de druk is vooral op Walcheren en Schouwen. ,,Daar maken we ons zorgen om", zegt Lonink. Via Radio 1 heeft hij mensen die nog overwegen naar Zeeland te gaan opgeroepen thuis te blijven. De Veiligheidsregio vraagt hetzelfde via Twitter. Lonink: ,,Vergeet niet dat de horeca en de voorzieningen nog niet open zijn. Waarschijnlijk hebben deze mensen een koelboxje bij zich. Maar we zijn toch bang voor lange rijen bij de afhaalpunten van strandtenten."