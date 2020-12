‘Veiligheid riviercruises moet beter’, oordeelt OVV na bijna scheepsramp Westerschelde

De aanvaring gebeurde even na middernacht ter hoogte van Terneuzen. Het cruiseschip raakte met de boeg de zijkant van de tanker. Aan boord van het cruiseschip waren 137 veelal oudere passagiers en 43 bemanningsleden. Bij de aanvaring lagen de meeste passagiers in hun hut te slapen. Enkele van hen raakten lichtgewond. De chemicaliëntanker was geladen met onder meer benzeen, heptaan en methanol. De klap veroorzaakte een groot gat in de scheepswand van de tanker. De opslag van de chemicaliën in dubbelwandige tanks heeft een lekkage van zeer giftige stoffen voorkomen.