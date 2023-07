Veertig meter de lucht in met de Europe Flyer: kermis in Vlissingen terug op Bellamypark

vijf vragen Donder­beest­je in je oog of in je beeld­scherm: alles over de kleine pestkop met de mooie naam Thysanopte­ra

Ze vliegen op het fietspad in je ogen, ze kriebelen tijdens een wandeling door het bos over je huid, en als je pech hebt kruipen ze in je computerscherm. Vijf vragen over donderbeestjes, onweersbeestjes, bliksembeestjes, tripsen ofwel Thysanoptera.