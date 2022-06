Veertig jaar Gildefeesten, verpakt in een foto-expositie: ‘Vijftien man in een mini, ik vergeet het nooit’

uitagenda | met video Zoektocht naar de aantrek­kings­kracht van de zee

Ons dorp en de zee, zo heet de tentoonstelling die de komende maanden te zien is in het Zeeuws Museum én op het station van Middelburg. Uitgangspunt zijn foto’s van de Westkapelse Neeltje Flipse-Roelse (1921 – 2008). Haar werk is onder de loep genomen door (en aangevuld met foto’s van) kunstenaar Annegien van Doorn. Zaterdag 25 juni is de officiële opening in Middelburg.

23 juni