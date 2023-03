Veerse eenden hebben nu hun eigen Grote Kerk

Alleen gentech­niek kan de Zeeuwse suikerbie­ten­teelt redden: ‘De EU verbiedt van alles maar biedt geen alternatie­ven’

De teelt van suikerbieten in Zeeland is in gevaar. Tenminste, als Brussel zich blijft verzetten tegen innovatieve veredelingstechnieken zoals Crispr-cas, zegt topman Paul Mesters van de suikercoöperatie Cosun Beet Company. ,,De EU verbiedt van alles maar biedt geen alternatieven.”