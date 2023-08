Veere mag einde maken aan recreatieverhuur rijtjeswoning Westkapelle

Overvallen juwelier in Goes gaat donderdag gewoon weer open: ‘Lieve berichtjes doen ons goed’

Hutjens Edelsmederij in Goes gaat donderdag gewoon weer open, ondanks het feit dat de juwelier aan de Lange Kerkstraat in Goes woensdagochtend werd overvallen. ,,Waarom zouden we dicht blijven?’’, zegt eigenaar Mike Hutjens.