Veel schade bij aanrijding in binnenstad Terneuzen

Pannenver­ko­per blijkt oplichter, verschil­len­de slachtof­fers in Terneuzen

2 augustus TERNEUZEN - In de regio Terneuzen is een pannenverkoper actief die mensen oplicht. Er zijn al verschillende slachtoffers. Het advies is om niet in te gaan op de verkooppraatjes van deze man en de politie te waarschuwen.