Veel politie ingezet bij ruzie in Vlissingen: explosief blijkt loos alarm

De bewoners van een aantal woningen in de Scheldestraat in Vlissingen moesten donderdagavond enige tijd hun huis uit na de vondst van het pakketje. De straat werd afgesloten voor al het verkeer en er was veel politie op de been. Rond 20.45 uur konden de bewoners terug naar huis. Aan het incident ging vermoedelijk een bedreiging eerder op de avond aan vooraf waar de politie op af kwam.

Bij de ruzie voorafgaand aan het incident werd een 27-jarige man uit Goes aangevallen door twee mannen en een vrouw. Een 41-jarige vrouw uit Halsteren werd aangehouden, een tweede betrokkene sloeg op de vlucht. Toen de politie haar arresteerde, verscheen in het raam boven de voordeur van de woning een man die de agenten herkenden van eerdere meldingen. De man maakte wilde gebaren en had een mes in zijn handen en zette dat op zijn keel. Toen de politie de woning binnenliep, was de verwarde man al verdwenen. Wel vonden ze in zijn kamer een verdacht pakketje. Voor de zekerheid heeft de politie toen opgeschaald. Later bleek dat het niet om een explosief ging. De gezochte man werd uiteindelijk in een trein naar Rotterdam gevonden. Tijdens het opnemen van de aangifte bleek dat hij geen strafbare feiten had gepleegd.