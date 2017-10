Veel meer Zeeuwse boetes voor bellen in auto

Het aantal mensen dat op de Zeeuwse wegen wordt betrapt op bellen of appen achter het stuur, is explosief gestegen.

Vorig jaar schreef de politie daarvoor 1229 boetes uit. Dat is ruim twee keer zo veel als in 2015. Toen ging het nog om 575 bekeuringen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), die datadienst LocalFocus heeft geanalyseerd.

Landelijk gingen in 2016 bijna 60.000 mensen op de bon omdat zij tijdens het rijden met hun mobiele telefoon in de weer waren. Dat komt neer op gemiddeld 165 gevallen per dag.

Dip

Dat is een forse stijging in vergelijking met het jaar ervoor, maar juist weer een kleine daling ten opzichte van 2014. De opvallende dip in 2015 is waarschijnlijk het gevolg van de cao-acties die de politiebonden in dat jaar voerden.

In Zeeland wijkt het beeld enigszins af: het aantal boetes was vorig jaar ook aanmerkelijk hoger dan in 2014: 1229 tegenover 654.

Wie achter het stuur zijn mobiele telefoon gebruikt, riskeert een boete van 230 euro. De Zeeuwse bekeuringen leverden vorig jaar bij elkaar een bedrag van 280.000 euro op. Landelijk gaat het om 13,5 miljoen euro.

Veruit de meeste boetes worden in de provincie Zuid-Holland genoteerd: vorig jaar ruim 17.000, goed voor bijna 4 miljoen euro.

Verkeersdoden

De laatste jaren neemt landelijk het aantal verkeersdoden weer wat toe, na een jarenlange daling. Volgens Veilig Verkeer Nederland speelt het gebruik van de smartphone in de auto daarbij een rol. Daar is echter nog weinig gedegen onderzoek naar gedaan.