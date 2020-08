Vechtpartij in Hulst snel opgebroken dankzij politiehond

Mondkapje mag, maar moet bijna nergens op Zeeuwse scholen

21 augustus MIDDELBURG - Vooralsnog is het Lodewijk College in Terneuzen de enige middelbare school in Zeeland die op een locatie een mondkapjesplicht invoert. Dat heeft te maken met de inrichting van het gebouw. Op de locatie Zeldenrustlaan is het in de praktijk onmogelijk om in de gangen en op de trappen afstand te bewaren.