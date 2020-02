Vandalismegolf in Liniewijk Hulst zorgt voor onrust

,,Als ze ook al ramen van huizen in gaan gooien, dan zijn ze ver heen. Zoiets doe je niet. Mensen hier zijn oprecht bang.” Trudy Doornewaard is één van de bewoners uit de Liniewijk die aan de bel trekt. Het vandalisme in haar buurt loopt sinds een aantal maanden de spuigaten uit. Met name in de Zoutestraat, IJzerenhandstraat, Trumanlaan en Poorterslaan is het vooral in de weekenden geregeld raak. In de buurtapp Nextdoor klagen bewoners hun nood; er moet nu écht wat aan worden gedaan. Bewoners zetten zelf al een buurtwacht op poten, maar ze kregen het hierdoor 's nachts juist aan de stok met een groep jongeren die ze op hun pad tegenkwamen. Doornewaard: ,,Voor een buurtwacht hebben ze nul respect.”