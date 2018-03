Vandaal knakt 500 jonge boompjes om: 'Dit is een doelgerichte actie'

VLISSINGEN - Vijfhonderd jonge bomen aan de Boomdijk in Nieuw- en Sint Joosland zijn afgelopen nacht neergemaaid door een vandaal. De boompjes waren twee weken geleden geplant. Staatsbosbeheer heeft aangifte gedaan bij de politie. Zeker tachtig procent van de aanplant is vernield. De dijk blijft zeker een jaar boomloos door de doelbewuste vernielingsactie.

De schade voor Staatsbosbeheer, is 25.000 euro; 6000 euro aan de tweejarige populieren en de vier jaar jonge eiken en 19.500 euro aan werkuren en plantmateriaal, zegt boswachter Anouk Pattipeilohy van Staatsbosbeheer.

,,De boompjes zijn onherstelbaar vernield, alles moet vervangen worden. Staatsbosbeheer is niet verzekerd tegen vandalisme. We hebben geen calamiteitenpotje, dus die kosten moeten uit het bestaande budget komen. We moeten bekijken of dat kan." Tweede probleem is dat de eigen kweekdienst 'Zaai en plantsoen' nieuwe bomen op voorraad moet hebben. ,,Die werken gewoonlijk op bestelling.''

Roodgloeiend

Allerlei mensen uit de omgeving van de Boomdijk rapporteerden vanmorgen de verwoesting. ,,De telefoon stond roodgloeiend. Mensen reageren geschokt en heel geëmotioneerd. Wij zijn ook geschrokken." Getuigen verklaren dat tot gisteravond laat er niets aan de hand was. Het vermoeden is dat de vernieling machinaal is gedaan, is bij nadere beschouwing niet terecht, zegt Pattipeilohy.

De boompjes liggen over een afstand van twee kilometer allemaal in dezelfde richting, noord-west richting Arnemuiden. ,,Iemand is ettelijke uren doelbewust bezig geweest de boompjes om te knakken. We zien wel eens baldadige jongens twee of drie boompjes omknakken. Maar dit is een doelgerichte actie."

De natuurbeheerder vraagt omwonenden en passanten die iets gemerkt of gezien hebben, zich te melden bij de politie: 0900- 8844.

De Boomdijk in Nieuw- en Sint Joosland was tot eind vorig jaar begroeid met honderd jaar oude populieren. Die zijn gekapt omdat de bomen door hun leeftijd instabiel werden. De nieuwe bomen hadden de naam van de dijk weer recht moeten gaan doen.